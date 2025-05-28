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Стартовала финальная бета футсима Rematch

Стартовала финальная бета футсима Rematch
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28 мая началась открытая бета футбольной аркады Rematch. Сыграть в неё могут все желающие на ПК, PS5 и Xbox Series — тестирование продлится с 28 по 31 мая.

На протяжении четырёх дней пользователи могут ознакомиться с режимами игры 4х4 и 5х5, базовой кастомизацией и оценить производительность футсима на своих устройствах. Это финальное тестирование к скорому релизу.

Полноценный релиз Rematch состоится 19 июня, а 16-го числа приступить к игре смогут владельцы расширенного издания проекта. Мы уже поучаствовали в прошлом бета-тесте, который прошёл в апреле. Ознакомиться с нашими впечатлениями можно в отдельном материале.

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