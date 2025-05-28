«Я очень благодарен»: режиссёр «Миссии невыполнима» — о Томе Крузе

Издание Omelete поговорило с режиссёром «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Кристофером Маккуорри. Постановщик рассказал, что франшиза всё ещё выходит исключительно благодаря Тому Крузу. Актёр также спас карьеру Маккуорри, когда от его услуг отказались студии Голливуда.

Когда я встретил Тома, я уходил из кинобизнеса. Я решил двигаться дальше, а Том был единственным человеком в Голливуде, кто увидел во мне потенциал для режиссуры фильмов «Миссия невыполнима». Я очень благодарен, что он поверил в меня.

Кристофер работал с Томом Крузом во время съёмок четырёх последних фильмов франшизы. При этом первая их совместная картина вышла в 2012 году под названием «Джек Ричер».

Восьмая «Миссия невыполнима» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Премьера фильма состоялась 23 мая. В прокат России лента выйдет неофициально 31 мая.