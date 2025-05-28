Вышел 11-й эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

28 мая состоялась премьера 11-го эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу продолжает выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

В новом эпизоде Миша устраивает романтический вечер для Кати, но Сева его срывает. Карина снова врывается в жизнь Сержа. Оля меняет имидж ради Артёма. Тем временем Владимир исчезает с деньгами Раисы, а Дудник приходится доказывать, что она способна на соблазнение.

Вместе с появлением 11-й серии продолжается вторая половина шоу. Всего во второй сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они выходят с понедельника по четверг в 21:00 мск. До финала истории осталось недолго, продолжение завершится 5 июня.