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В PS Store стартовала распродажа «Дни игры» со скидками на игры и PS Plus

В PS Store стартовала большая распродажа Days of Play («Дни игры»). Скидки будут действовать с сегодняшнего дня до 12 июня.

Снижение цен распространяется как на актуальные игры, такие как Forza Horizon 5 и Kingdom Come: Deliverance 2, так и на более старые проекты.

Самые интересные предложения:

Скидки также получили годовые подписки PS Plus. Версия Deluxe стоит 4266 лир (примерно 8,6 тыс. рублей), Extra — 2733 лиры (примерно 5,5 тыс. рублей) и Essential — 1728 лир (примерно 3,5 тыс. рублей).