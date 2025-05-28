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В «Телеграме» появится чат-бот Grok Илона Маска — все детали

В «Телеграме» появится чат-бот Grok Илона Маска — все детали
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Павел Дуров объявил в своём телеграм-канале, что запускается новый чат-бот — Grok AI. Проект он запустил вместе с бизнесменом Илоном Маском, с которым он договорился о партнёрстве на год. Чат-бот начнёт работу этим летом.

Этим летом пользователи «Телеграма» получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о партнёрстве сроком на 1 год, чтобы представить чат-бота Grok от xAI нашему миллиарду пользователей и интегрировать его во все приложения «Телеграма».

Фото: Телеграм

Фото: Телеграм

Дуров также рассказал, что новый чат-бот укрепит финансовое положение «Телеграма». Компания получит половину выручки от подписок и $ 300 млн от студии xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта.

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