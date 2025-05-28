По Death Stranding Хидео Кодзимы снимут аниме

Издание Vogue Japan взяло интервью у геймдизайнера Хидео Кодзимы по поводу развития вселенной игры Death Stranding. Он рассказал, что, помимо экранизации игровой серии, создаётся полноценное аниме.

Когда речь идёт об адаптации видеоигр, в мире есть сериалы в духе «Одних из нас», которые остаются верны оригиналу. Или такие мультфильмы, как «Братья Супер Марио в кино», которые снимали скорее для фанатов. У этих проектов есть свои достоинства, но я как кинолюбитель хочу исследовать мир кино. Я стремлюсь создать Death Stranding такой, чтобы её можно было перенести в формате фильма. Он мог бы выиграть награды на фестивалях в духе Каннского или Венецианского. Мы также сейчас работаем над аниме-адаптацией игры.

Ранее Кодзима уже рассказывал о желании создать аниме по своей игровой вселенной. Он называл своей целью распространить Death Stranding в других медиа, таких как сериалы и фильмы.

Ближайший проект по вселенной Хидео Кодзимы — игра Death Stranding 2. Вторая часть похождений Сэма Бриджеса выйдет 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5.