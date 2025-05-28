Появились первые кадры комедии Good Fortune с Киану Ривзом и Сетом Рогеном

Издание Entertainment Weekly представило первые кадры комедии Good Fortune («Удача»). Премьера чёрной комедии с рейтингом «18+» состоится 17 октября.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

По сюжету ангел Габриэль меняет местами простого рабочего Арджа с его богатым работодателем Джеффом. Таким образом он хочет показать герою, что деньги не сделают его счастливее. Когда происходит всё с точностью до наоборот, ангел теряет свои крылья.

Режиссёром картины выступил актёр и стендап-комик Азиз Ансари («Парки и зоны отдыха»), для которого Good Fortune стал полнометражным дебютом. Главные роли сыграли Киану Ривз («Джон Уик») и Сет Роген («Киностудия»).