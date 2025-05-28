Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые кадры комедии Good Fortune с Киану Ривзом и Сетом Рогеном

Появились первые кадры комедии Good Fortune с Киану Ривзом и Сетом Рогеном
Комментарии

Издание Entertainment Weekly представило первые кадры комедии Good Fortune («Удача»). Премьера чёрной комедии с рейтингом «18+» состоится 17 октября.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

По сюжету ангел Габриэль меняет местами простого рабочего Арджа с его богатым работодателем Джеффом. Таким образом он хочет показать герою, что деньги не сделают его счастливее. Когда происходит всё с точностью до наоборот, ангел теряет свои крылья.

Режиссёром картины выступил актёр и стендап-комик Азиз Ансари («Парки и зоны отдыха»), для которого Good Fortune стал полнометражным дебютом. Главные роли сыграли Киану Ривз («Джон Уик») и Сет Роген («Киностудия»).

Материалы по теме
Какие актёры сыграют культовых персонажей в сериале «Гарри Поттер»
Какие актёры сыграют культовых персонажей в сериале «Гарри Поттер»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android