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«Только для фанатов»: критики смешанно оценили Elden Ring Nightreign

«Только для фанатов»: критики смешанно оценили Elden Ring Nightreign
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28 мая зарубежные критики опубликовали обзоры Elden Ring Nightreign — кооперативного ответвления культовой игры Elden Ring. Журналисты уже поиграли в новинку и выпустили полноценные рецензии экшена FromSoftware.

Так, на агрегаторе Metacritic средний балл игры составляет 78 баллов из 100. Большинству обозревателей понравилась боевая система игры и формат совместных приключений по Междуземью. Однако они не оценили отсутствие кроссплея между разными платформами, несбалансированный одиночный режим и нехватку причин возвращаться в проект спустя несколько десятков сессий. Игра подойдёт разве что самым большим фанатам оригинальной Elden Ring, которым не хватило игры и дополнения Shadow of the Erdtree, отметили они.

Фото: Opencritic

Что пишут критики о Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign — это весёлый сетевой эксперимент, который не смог приблизиться к головокружительным высотам, которые мы привыкли видеть у игр FromSoftware.
Nightreign — это посредственный опыт, который я могу порекомендовать только фанатам Elden RIng, если они ещё не устали от оригинала.
Когда вы играете в Nightreign так, как её задумывали, то это одна из лучших кооперативных игр для троих человек. Но наслаждаться игрой куда тяжелее, когда ты играешь в неё в одиночку.
Elden Ring Nightreign — это весёлый эксперимент, но, несмотря на шикарные бои с боссами и отличное вступление, игра быстро приедается и становится утомительной.

Релиз Elden Ring Nightreign состоится в ночь на 30 мая на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра также выйдет и в России.

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