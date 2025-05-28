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Кейтлин Дивер: третий сезон «Одних из нас» будет ещё безумнее

Кейтлин Дивер: третий сезон «Одних из нас» будет ещё безумнее
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Издание The Los Angeles Times взяло интервью у исполнительницы роли Эбби, актрисы Кейтлин Дивер («Красивый мальчик»). Она рассказала о новых деталях продолжения сериала «Одни из нас».

По словам актрисы, шоураннер Крейг Мэйзин мало с ней говорил о третьем сезоне. Однако он заявил ей, что продолжение будет ещё безумнее.

Крейг не говорил со мной о том, над чем он сейчас работает. Всё, что он мне сказал, было: «Просто готовься к тому, что будет дальше, потому что третий сезон будет безумнее». Он всегда говорил, что хочет сделать второй сезон масштабнее, чем первый. Он сказал, что третий сезон будет ещё масштабнее. Я просто ответила: «Хорошо. Я буду готова».

Второй сезон «Одних из нас» закончился 26 мая — вышла последняя седьмая серия. Ранее авторы отмечали, что на раскрытие сюжета оригинальной игры The Last of Us Part 2 потребуется четыре сезона.

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