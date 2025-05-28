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Вышел трейлер сериала «Дым» с Тэроном Эджертоном — премьера 27 июня

Вышел трейлер сериала «Дым» с Тэроном Эджертоном — премьера 27 июня
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Компания Apple представила трейлер детективного сериала «Дым». Премьера первых двух серий состоится на стриминговом сервисе Apple TV+ 27 июня. Всего в шоу будет девять эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Главный герой сериала — следователь Дэйв Гудсен, которого сыграл Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»). Он объединяется с детективом Мишель, чтобы найти двух серийных поджигателей.

Шоураннером «Дыма» выступил Деннис Лихейн, автор знаменитого сериала «Чёрная птица». В шоу также снялись Джерни Смоллетт («Доктор Хаус»), Ханна Эмили Андерсон («Под прикрытием») и Люк Росслер («Дэдпул 2»).

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