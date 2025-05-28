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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Джентльмены» от Гая Ричи

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Джентльмены» от Гая Ричи
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Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о старте съёмок второго сезона сериала «Джентльмены». Они продлятся примерно несколько месяцев, после чего состоится выход продолжения. Точная дата выхода станет известна позже.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Turkey. Права на видео принадлежат Netflix.

«Джентльмены» повествует о молодом человеке по имени Эдди Холстеде, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Он решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и сам начинает постепенно погружаться в преступный мир.

Первый сезон вышел весной 2024 года и стал одним из флагманских криминальных шоу Netflix. Сценаристом и режиссёром проекта выступил Гай Ричи, создатель оригинального фильма «Джентльмены».

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