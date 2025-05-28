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Появились первые кадры 4-го сезона «Утреннего шоу» — премьера 17 сентября

Появились первые кадры 4-го сезона «Утреннего шоу» — премьера 17 сентября
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Компания Apple представила первые кадры четвёртого сезона «Утреннего шоу». Продолжение драматического шоу стартует 17 сентября на стриминговом сервисе Apple TV+. Всего в сезоне будет 10 эпизодов.

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

Фото: Apple TV

Сюжет «Утреннего шоу» повествует о телеведущей Алекс Леви. У неё увольняют партнёра по эфиру и близкого друга Митча из-за обвинений в неподобающем поведении. Ему на замену приходит журналистка Брэдли, для которой правда важнее всего. В коллективе начинают выстраиваться напряжённые отношения.

Главные роли в сериале сыграли Дженнифер Энистон («Друзья»), Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь») и Стив Карелл («Офис»). На протяжении трёх сезонов шоу 16 раз было номинировано на премию «Эмми» — дважды награду за лучшую второстепенную мужскую роль взял актёр Билли Крудап («Хранители»). В новом сезоне к актёрскому составу присоединятся Джереми Айронс («Лолита») и Аарон Пьер («Время»).

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