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Появились первые кадры второго сезона «Песочного человека»

Появились первые кадры второго сезона «Песочного человека»
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Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры второго сезона «Песочного человека». Продолжение мистического шоу поделено на две части: первая выйдет на Netflix 3 июля, а вторая — 24 июля.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

В январе стало известно, что второй сезон станет финальным для сериала. Одновременно с этим автора оригинальных комиксов Нила Геймана обвинили в сексуальных домогательствах. Шоураннер «Песочного человека» Аллан Хайнберг заявил изданию, что решение о количестве сезонов было принято гораздо раньше.

Решение об окончании сериала мы приняли три года назад. Я не могу сказать, что заголовки с Нилом Гейманом повлияли на наш процесс, который расписан на годы вперёд.

Сюжет «Песочного человека» повествует о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам. Главные роли в сериале исполняют Том Стёрридж («Рок-волна»), Бойд Холбрук («Логан») и Дженна Коулман («Доктор Кто»).

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