Вышел первый тизер сериала Countdown с Дженсеном Эклсом — премьера 25 июня

Компания Amazon опубликовала первый тизер сериала Countdown («Обратный отсчёт»). Премьера детективного шоу состоится на стриминговом сервисе Prime Video 25 июня. Всего будет 13 серий.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Главный герой — детектив Марк Мичам, которого сыграл звезда сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс. Ему предстоит расследовать загадочное убийство офицера Министерства внутренней безопасности.

Помимо Эклса, в сериале сыграют Эрик Дэйн («Эйфория») и Джессика Камачо («Декстер»). Шоураннером Countdown стал Дерек Хаас — он известен по сценариям к фильмам «Особо опасен» и «Поезд на Юму».