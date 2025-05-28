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Вышел первый тизер сериала Countdown с Дженсеном Эклсом — премьера 25 июня

Вышел первый тизер сериала Countdown с Дженсеном Эклсом — премьера 25 июня
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Компания Amazon опубликовала первый тизер сериала Countdown («Обратный отсчёт»). Премьера детективного шоу состоится на стриминговом сервисе Prime Video 25 июня. Всего будет 13 серий.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Главный герой — детектив Марк Мичам, которого сыграл звезда сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс. Ему предстоит расследовать загадочное убийство офицера Министерства внутренней безопасности.

Помимо Эклса, в сериале сыграют Эрик Дэйн («Эйфория») и Джессика Камачо («Декстер»). Шоураннером Countdown стал Дерек Хаас — он известен по сценариям к фильмам «Особо опасен» и «Поезд на Юму».

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