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Комедийный боевик The Pickup с Эдди Мёрфи выйдет 6 августа — первые кадры

Комедийный боевик The Pickup с Эдди Мёрфи выйдет 6 августа — первые кадры
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По данным Deadline, комедийный боевик The Pickup с Эдди Мёрфи, Питом Дэвидсоном и Кеке Палмер выйдет 6 августа на Amazon Prime Video. Вместе с датой премьеры показали первые кадры из него.

Первые кадры фильма

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Сюжет расскажет про двух инкассаторов по имени Рассел и Трэвис, у которых постоянно возникают склоки во время работы друг с другом. Однажды их рабочий день меняет оборот, когда они натыкаются на банду преступников во главе с женщиной по имени Зои, у которой есть свои планы, помимо богатства.

Снял фильм Тим Стори («Совместная поездка»). В фильме также снялись Ева Лонгория, Джек Кеси, Исмаэль Крус Кордова и другие.

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