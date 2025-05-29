Комедийный боевик The Pickup с Эдди Мёрфи выйдет 6 августа — первые кадры

По данным Deadline, комедийный боевик The Pickup с Эдди Мёрфи, Питом Дэвидсоном и Кеке Палмер выйдет 6 августа на Amazon Prime Video. Вместе с датой премьеры показали первые кадры из него.

Первые кадры фильма

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Сюжет расскажет про двух инкассаторов по имени Рассел и Трэвис, у которых постоянно возникают склоки во время работы друг с другом. Однажды их рабочий день меняет оборот, когда они натыкаются на банду преступников во главе с женщиной по имени Зои, у которой есть свои планы, помимо богатства.

Снял фильм Тим Стори («Совместная поездка»). В фильме также снялись Ева Лонгория, Джек Кеси, Исмаэль Крус Кордова и другие.