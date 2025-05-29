В России вышел фильм ужасов «Верни её из мёртвых»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начинают показывать новый хоррор «Верни её из мёртвых». Ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах страны в профессиональном дубляже.

Сюжет «Верни её из мёртвых» рассказывает о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с пугающими ритуалами, происходящими за его большими стенами.

Одну из главных ролей сыграла Салли Хокинс («Форма воды»). В главных ролях также снялись Билли Бэррэтт, Ольга Миллер и другие. Режиссёрами выступили братья Филиппу, снявшие известную и высокооценённую хоррор-ленту «Два, три, демон, приди».