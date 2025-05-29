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«Формальности не улажены»: Маск и Дуров не договорились о чат-боте Grok в «Телеграме»

«Формальности не улажены»: Маск и Дуров не договорились о чат-боте Grok в «Телеграме»
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Вчера создатель «Телеграма» Павел Дуров распространил информацию, что в мессенджере появится чат-бот Grok Илона Маска. И вроде бы всё подписано, сделка заключена, но, как оказалось, нет.

Вечером Маск оставил сообщение в соцсетях, в котором отметил, что никакой сделки с Дуровым он не заключал. В ответ на это Дуров отметил, что документы и правда пока не подписали, но в целом Маск согласен на такую инициативу, однако ещё требуется решить формальности.

Илон Маск в принципе согласен, но формальности ещё не улажены.

Дуров также рассказал, что новый чат-бот укрепит финансовое положение «Телеграма». Компания получит половину выручки от подписок и $ 300 млн от студии xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта.

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