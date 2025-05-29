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Уильям Кэтлетт сыграет в сериале «Пятница, 13-е»

Уильям Кэтлетт сыграет в сериале «Пятница, 13-е»
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Согласно Deadline, актёр Уильям Кэтлетт, известный по «Реальной истории», пополнил каст предстоящего сериального приквела «Пятница, 13-е». Проект получил название «Хрустальное озеро».

Уильяму достанется роль некого Левона Брукса, но описания персонажа нет. Ранее герой тоже не появлялся во франшизе. Главная роль досталась ранее Линде Карделлини, которая воплотит Памелу Вурхиз.

Сериал выступит «расширенным приквелом» основной франшизы. В нём, вероятно, расскажут об истории лагеря на берегу Хрустального озера. Оттуда и началась история Джейсона Вурхиза — маньяка, ставшего культовым благодаря узнаваемому образу.

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