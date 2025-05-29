Большую игру про Чёрную пантеру отменили, а студию-разработчика закрыли

Electronic Arts подтвердила, что разработка игры про Чёрную пантеру закрыта, тайтл не выйдет. Более того, компания закрыла студию Cliffhanger Games, которая занималась созданием проекта.

Cliffhanger основали в 2023 году специально для работы над игрой про Чёрную пантеру, сам проект тоже анонсировали в 2023-м, но с тех пор новостей о нём не было. В итоге, как мы уже знаем, всё свернули. Игра успела получить лишь один официальный промоматериал.

Логотип тайтла

Фото: EA

По словам EA, решение об отмене игры было принято, поскольку компания не уверена, что тайтл смог бы стать настолько успешным, насколько от него этого ждали, поэтому впредь EA будет одобрять разработку новых игр только по проверенным франшизам.