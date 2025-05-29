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Николь Кидман может сыграть злодейку в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом — инсайдер

Николь Кидман может сыграть злодейку в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом — инсайдер
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По данным известного инсайдера MyTimetoShineHello, Николь Кидман сыграет в фильме «Человек-паук 4» с Томом Холландом. Если верить информации, актрисе достанется роль злодейки, но какой именно, не уточняется.

Информацию пока распространяет инсайдер, официально она не подтверждена, так что лучше относиться к ней с долей скепсиса.

Ранее другой авторитетный инсайдер, Даниэль Рихтман, сообщил, что четвёртая часть серии может стать большим перезапуском истории Человека-паука и рассказать приземлённую историю без пришельцев и спасения мира. Или же фильм сосредоточится на мультивселенных и вновь забросит героя в гущу событий.

Премьера фильма «Человек-паук 4» в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года.

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