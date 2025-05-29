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Эксперт рассказал россиянам о главных киберугрозах летом

Эксперт рассказал россиянам о главных киберугрозах летом
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Руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Ильназ Гатауллин рассказал россиянам о главных киберугрозах в сезон отпусков.

Во-первых, в этот период появляются фейковые сайты на тему путешествий, фейковые приложения популярных сервисов для путешествий и злоумышленники, выдающие себя за гидов. Вторая угроза — каналы в «Телеграме». Злоумышленники создают фейковые аккаунты и каналы, копируя стилистику брендов, и предлагают «секретные» акции или выгодные предложения.

Гатауллин подчёркивает, что для защиты от киберугроз в сезон отпусков крайне важно проявлять бдительность. Необходимо всегда тщательно проверять отправителя сообщений и адреса веб-сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам.

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