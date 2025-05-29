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Шоураннер «Пингвина» обдумывает хороший сюжет для второго сезона

Шоураннер «Пингвина» обдумывает хороший сюжет для второго сезона
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Первый сезон сериала «Пингвин» завершился в конце 2024 года. Второй сезон будет, но когда именно, вопрос пока открытый. На этот счёт порассуждала шоураннер Лорен ЛеФранк.

По её словам, появление продолжения во многом зависит от того, получится ли придумать для него достойный сюжет, который не будет уступать первому сезону.

Кроме Колина, всё зависит от того, сможем ли мы придумать историю, которая будет насыщеннее, чем-то, что мы уже сделали.

Так или иначе, второй сезон шоу не стоит ждать раньше 2027 года. Кто знает, возможно, при лучшем исходе продолжение «Пингвина» получится увидеть раньше, но это вряд ли.

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