Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеки Чан назвал свой любимый фильм в серии «Час пик»

Джеки Чан назвал свой любимый фильм в серии «Час пик»
Аудио-версия:
Комментарии

Знаменитый китайский актёр Джеки Чан поделился своим мнением о трилогии «Час пик» — одной из самых популярных франшиз в карьере актёра. Три картины заработали в прокате суммарно $ 850 млн, став для многих людей классикой комедийных боевиков.

Чан заявил, что первые две части ему понравились куда больше третьей, на которую выделили слишком много времени и денег. По мнению актёра, это сыграло злую шутку с картиной, которая получила смешанные отзывы зрителей и критиков. А вот первая остаётся его любимой во всей трилогии.

Вы знаете, на первый «Час пик» у нас было мало денег и мало времени. На второй — много денег и много времени. А на третий — слишком много денег и слишком много времени. Слишком много денег — это плохо.

В 2022 году Чан также рассказал о работе над «Час пик 4», однако с тех пор о продолжении ничего не слышно. Исполнитель второй главной роли в серии Крис Такер также изъявлял желание вернуться.

Материалы по теме
Все грядущие фильмы по «Звёздным войнам»
Все грядущие фильмы по «Звёздным войнам»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android