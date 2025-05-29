У хоррора «Два, три, демон, приди!» есть сразу два варианта сценария для продолжения

Режиссёры братья Дэнни и Майкл Филиппу рассказали, что у них есть пару вариантов развития сюжета продолжения хоррора «Два, три, демон, приди!».

По словам Дэнни и Майкла, один из сиквелов будет напрямую связан с оригиналом, а второй будет связан лишь косвенно.

Один из сиквелов продолжает историю, а другой фокусируется на новых персонажах. Мы написали две разные истории о двух разных мирах, которые посвящены двум разным темам.

Впрочем, несмотря на наличие идей, режиссёры не знают, когда выпустят хотя бы один из сиквелов «Два, три, демон, приди!» и реализуют его задумку так, как она сейчас существует.