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Китайский хит «Нэчжа побеждает Царя драконов» вышел в кинотеатрах России

Китайский хит «Нэчжа побеждает Царя драконов» вышел в кинотеатрах России
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29 мая в России состоялась премьера мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов». Самый кассовый китайский анимационный проект в истории можно посмотреть в кинотеатрах страны в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.

«Нэчжа 2» — феномен 2025 года в киноиндустрии. Лента вышла 29 января и собрала более $ 2,16 млрд в прокате, значительная часть выручки пришлась исключительно на Китай. Сейчас это пятый самый кассовый фильм в истории кино.

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