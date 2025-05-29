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Дженна Ортега была несчастна после выхода сериала «Уэнсдей»

Дженна Ортега была несчастна после выхода сериала «Уэнсдей»
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Американская актриса Дженна Ортега поделилась впечатлениями от внезапного обретения популярности после выхода первого сезона «Уэнсдей». Готический сериал по «Семейке Аддамс» вышел осенью 2022 года и превратил её в мировую звезду.

Девушка не ожидала, что шоу окажется настолько популярным и привлечёт к ней столько внимания. Некоторое время актриса была очень несчастна и далеко не сразу свыклась с ощущением, что её всюду преследуют репортёры и фанаты.

Если быть откровенной, после выхода «Уэнсдей» я была несчастна. Я по натуре интроверт, и мне было очень тяжело и даже страшно ощущать постоянное внимание на себе.

При этом Дженна не жалеет, что стала популярной. Благодаря «Уэнсдей» актриса смогла сама выбирать роли в кино и участвовать лишь в тех проектах, которые ей интересны. Среди них, например, недавние «Смерть единорога» и «Битлджус 2».

Премьера второго сезона сериала «Уэнсдей» состоится летом на Netflix. Первые эпизоды выйдут 6 августа, вторые — 3 сентября.

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