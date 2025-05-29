Дженна Ортега была несчастна после выхода сериала «Уэнсдей»

Американская актриса Дженна Ортега поделилась впечатлениями от внезапного обретения популярности после выхода первого сезона «Уэнсдей». Готический сериал по «Семейке Аддамс» вышел осенью 2022 года и превратил её в мировую звезду.

Девушка не ожидала, что шоу окажется настолько популярным и привлечёт к ней столько внимания. Некоторое время актриса была очень несчастна и далеко не сразу свыклась с ощущением, что её всюду преследуют репортёры и фанаты.

Если быть откровенной, после выхода «Уэнсдей» я была несчастна. Я по натуре интроверт, и мне было очень тяжело и даже страшно ощущать постоянное внимание на себе.

При этом Дженна не жалеет, что стала популярной. Благодаря «Уэнсдей» актриса смогла сама выбирать роли в кино и участвовать лишь в тех проектах, которые ей интересны. Среди них, например, недавние «Смерть единорога» и «Битлджус 2».

Премьера второго сезона сериала «Уэнсдей» состоится летом на Netflix. Первые эпизоды выйдут 6 августа, вторые — 3 сентября.