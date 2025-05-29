Цена на новейший iPhone 16e упала до 46 тыс. рублей

По данным издания Hi-Tech Mail, бюджетный iPhone 16e подешевел в России на 40%. Если изначально смартфон предлагали по цене в 77 тыс. рублей, теперь его можно купить за 46 тыс. рублей.

Отмечается, что за эту цену предлагаются модели iPhone 16e с объёмом памяти 128 ГБ. Причём речь идет об уже растаможенных устройствах, которые предлагаются на российских маркетплейсах. Таким образом, цена на новинку снизилась более чем на 15%.

iPhone 16E — мощный и бюджетный относительно других товаров Apple смартфон. Гаджет получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц. Гаджет продаётся с 128/256/512 ГБ встроенной памяти.