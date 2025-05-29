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В России допустили блокировку зарубежных IT-сервисов, если у них есть аналог в РФ

В России допустили блокировку зарубежных IT-сервисов, если у них есть аналог в РФ
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В России обсудят поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев на саммите Tadviser Summit.

Заявление прозвучало на фоне слов президента России Владимира Путина об «удушении» иностранных IТ-сервисов, которые действуют против страны, но сами не до конца ушли с российского рынка. Министр считает, что подобный вопрос можно рассмотреть в более широком контексте.

По словам Шадаева, в России сейчас складывается непростая экономическая ситуация в связи с ключевой ставкой и тем, что заказчики резко снижают IT-бюджеты. В этой ситуации необходимо продумать дополнительные стимулы, чтобы повысить рост спроса на отечественные предложения в этой сфере. Кроме того, решения о блокировке сервисов будут приниматься лишь в том случае, если в РФ есть достойные и достаточно зрелые аналоги.

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