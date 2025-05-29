В кинотеатрах России вышла гоночная мелодрама «Быстрее ветра»

29 мая в России состоялась премьера фильма «Быстрее ветра». Спортивную мелодраму уже можно посмотреть в кинотеатрах страны с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале Exponenta Film. Права на видео принадлежат «Экспонента».

Сюжет фильма рассказывает о многообещающей гонщице, которая уходит из спорта ради обычной жизни — но получает второй шанс. Титул всё ближе, однако на пути встаёт любовь, и девушке придётся сделать сложный выбор между чувствами и спортом.

Главные роли в проекте сыграли Паола Локателли («Опасные связи»), Чеки Карио («Мой волк») и Альбан Ленуар («Сорняки»). Режиссёром выступил Морган С. Далибер («Также известный»).