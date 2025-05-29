Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Clair Obscur: Expedition 33 выйдет русская озвучка — сборы завершены

Для Clair Obscur: Expedition 33 выйдет русская озвучка — сборы завершены
Аудио-версия:
Комментарии

Студия GamesVoice объявила о завершении сбора средств на русскую озвучку для Clair Obscur: Expedition 33. Команде удалось собрать необходимые 633 тыс. рублей, и в ближайшее время локализаторы полноценно займутся работой над русским дубляжом. Сборы на неё стартовали в конце апреля и завершились спустя месяц.

В GamesVoice поблагодарили пользователей за поддержку и объявили, что совсем скоро покажут первые наработки русской озвучки.

Все, как всегда, молодцы — не только оправдали наши надежды и ожидания, но и превзошли их! Теперь можно с уверенностью сказать, что светотень башню Эйфеля неизбежно согнёт пополам, и однажды и вы, и мы отправимся в нашу Шальную Экспедицию полностью на русском языке. Ну а мы уже трудимся над локализацией, готовясь показать первые фрагменты с демонстрацией русского озвучания. Ждите в самом обозримом будущем.

В GamesVoice не раскрыли даже примерных сроков выхода русской озвучки, однако вряд ли она заставит себя долго ждать, учитывая объём текста в игре. Ранее команда также выпустила русский дубляж для Alan Wake 2, STAR WARS Jedi: Survivor, Dead Space, It Takes Two и Hogwarts Legacy.

Материалы по теме
Обзор Clair Obscur: Expedition 33. Самая поразительная игра последних лет
Обзор Clair Obscur: Expedition 33. Самая поразительная игра последних лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android