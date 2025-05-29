В России вышел фильм «Последнее завтра» с певцом The Weeknd и Дженной Ортегой

29 мая в России состоялась премьера фильма «Последнее завтра». Новая работа канадского певца Эйбела The Weeknd Тесфайе уже доступна в кинотеатрах страны с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат Lionsgate.

Лента рассказывает историю музыканта, измученного бессонницей. Однажды он отправляется в путешествие с незнакомкой, которая постепенно раскрывает всю суть его личности. Тематически картина связана с одноимённым альбомом, который сам певец выпустил 31 января.

Вместе с The Weeknd в картине также снялись Дженна Ортега («Уэнсдей»), Барри Кеоган («Солтбёрн»), Рой Уильямс-мл. («Больница Питт») и другие актёры. Режиссёром выступил Трей Эдвард Шульц («Расцвет династии Лейкерс»).