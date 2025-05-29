Вышел сериал «Отдел Q» от создателя «Хода королевы»

На Netflix вышел сериал «Отдел Q», шоураннером которого выступил Скотт Фрэнк — он снял популярный «Ход королевы». На стриминговом сервисе доступны все девять серий нового криминального шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет сериала повествует о дерзком, но опытном детективе по имени Карл Мёрк, который плохо ладит со своими коллегами из-за скверного характера. Однако он блестяще раскрывает дела. Мёрк берётся руководить отделом по нераскрытым преступлениям.

Сериал представляет из себя экранизацию одноимённой серии книг. Главного героя воплотил на экране Мэттью Гуд («Хранители»). В шоу также сыграли Леа Бирн («Ночной экспресс»), Келли Макдоналд («Старикам тут не место») и Пол Эллард («Забей на панк-рок»).

Критики тепло приняли «Отдел Q»: на Metacritic шоу получило оценку 78 баллов на основе 11 обзоров.