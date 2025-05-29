Вышел 12-й эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

29 мая состоялась премьера 12-го эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу продолжает выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

В новом эпизоде между Мишей и Дашей возникает симпатия, Раиса даёт Кате об этом знать. Ирина пытается выгнать сестру. Тем временем Оля организует свидание для Артёма, что приводит к скандалу, но Яна спасает ситуацию. Карина устраивается в дом Воронцовых, чем тревожит Елену. Гриша хочет сделать паузу, однако всё идёт не по его плану.

Вместе с появлением 12-й серии шоу отправится на небольшой перерыв и вернётся в понедельник, 2 июня. Всего второй сезон шоу составят 16 эпизодов — они выходят с понедельника по четверг в 21:00. Финал состоится уже совсем скоро — 5 июня.