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Появился постер «Битвы с экстрасенсом» — спецвыпуска «Пети и Волка»

Появился постер «Битвы с экстрасенсом» — спецвыпуска «Пети и Волка»
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Студия «Союзмультфильм» представила постер праздничного спецвыпуска мультсериала «Приключение Пети и Волка». Специальная серия под названием «Битва с экстрасенсом» выйдет 31 декабря.

Фото: Союзмультфильм

Праздничный спецвыпуск представляет из себя сочетание двух шоу: «Битва экстрасенсов» и мультсериала «Приключение Пети и Волка». Отмечается, что проект может быть создан двумя телеканалами — ТНТ и 2х2.

Сюжет повествует об очередном приключении питерского школьника и его друга волка. В этот раз они будут проверять способности кандидата шоу «Битва экстрасенсов», который уверяет всех, что может видеть будущее. Позднее выясняется, что волшебник оказывается обычным шарлатаном, который хочет прославиться.

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