Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новая «Фантастическая четвёрка» будет идти чуть больше двух часов — впервые за два года

Новая «Фантастическая четвёрка» будет идти чуть больше двух часов — впервые за два года
Аудио-версия:
Комментарии

25 июля состоится мировая премьера нового фильма в киновселенной Marvel «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Картина представит сразу четырёх новых супергероев, которые объединятся в борьбе с космическим злодеем Галактусом.

Сеть кинотеатров AMC Theatres раскрыла хронометраж супергеройской ленты. Ранее СМИ писали, что фильм будет идти 1 час 37 минут. Спустя неделю появилась другая информация, уже от зарубежных кинотеатральных сетей — длительность составила 2 часа 20 минут. Теперь же сообщается, что фильм будет идти 2 часа 10 минут.

Таким образом, новая «Фантастическая четвёрка» будет самым длинным фильмом Marvel за последние два года. В последний раз более длительный фильм выходил в 2023 году — «Стражи Галактики 3», которые шли 2 часа 30 минут.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Материалы по теме
Все грядущие фильмы по «Звёздным войнам»
Все грядущие фильмы по «Звёздным войнам»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android