Новая «Фантастическая четвёрка» будет идти чуть больше двух часов — впервые за два года

25 июля состоится мировая премьера нового фильма в киновселенной Marvel «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Картина представит сразу четырёх новых супергероев, которые объединятся в борьбе с космическим злодеем Галактусом.

Сеть кинотеатров AMC Theatres раскрыла хронометраж супергеройской ленты. Ранее СМИ писали, что фильм будет идти 1 час 37 минут. Спустя неделю появилась другая информация, уже от зарубежных кинотеатральных сетей — длительность составила 2 часа 20 минут. Теперь же сообщается, что фильм будет идти 2 часа 10 минут.

Таким образом, новая «Фантастическая четвёрка» будет самым длинным фильмом Marvel за последние два года. В последний раз более длительный фильм выходил в 2023 году — «Стражи Галактики 3», которые шли 2 часа 30 минут.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).