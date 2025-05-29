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В Death Stranding 2 появится виртуальный стример Усада Пекора

В Death Stranding 2 появится виртуальный стример Усада Пекора
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Студия Kojima Productions в течение мая готовила анонс по Death Stranding 2. Разработчики публиковали короткие видео, где главный герой приходил в одно из убежищ.

Оказалось, что сюрпризом было появление виртуального стримера Усады Пекоры. Это виртуальная аниме-девушка, которая ведёт трансляции на YouTube. Усада была разработана компанией Hololive Production и начала свою деятельность в 2019 году. С тех пор она стала одним из популярнейших японских стримеров.

Видео доступно на YouTube-канале Misato Katsuragi. Права на видео принадлежат Kojima Production.

Пекора может стать одним из персонажей, который будет выдавать заказы главному герою. В 2024 году Хидео Кодзима уже намекал на её появление в игре — он публиковал фотографию, где якобы стоит вместе с ней в своей студии.

Ранее разработчики сообщали, что в Death Stranding 2 появится множество камео различных звёзд. Увидеть их можно будет уже 26 июня, когда новая часть похождений Сэма Бриджеса выйдет эксклюзивно для PlayStation 5.

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