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В Atomic Heart сыграли более 10 млн человек

В Atomic Heart сыграли более 10 млн человек
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Российская студия Mundfish поделилась успехами игры Atomic Heart. Разработчики опубликовали большое обращение, в котором рассказали, что в проект сыграли более 10 млн человек.

Создатели заявили, что это было бы абсолютно невозможно без поддержки игрового сообщества по всему миру. Авторы поблагодарили геймеров и заявили, что только начали.

То, что когда-то было лишь мечтой, превратилось в реальность, превзошедшую все ожидания. Это достижение стало возможным благодаря безграничной самоотверженности нашей команды, смелому видению и неуклонному стремлению к качеству. Но что более важно — благодаря нашему невероятному сообществу. Ваша страсть, креативность и поддержка сделали мир Atomic Heart таким живым и по-настоящему особенным. С первого замысла и до сегодняшнего дня вы были с нами на этом пути. И мы только начали. От всей команды Mundfish — спасибо!

Фото: Mundfish

Atomic Heart вышла 21 февраля 2023 года и получила положительные отзывы от критиков и геймеров. Стоит отметить, что проект доступен в подписке Game Pass, поэтому многие игроки наверняка сыграли в проект по подписке, а не приобрели экшен в Steam/VK Play, PSN или Xbox Store.

До конца 2025 года для Atomic Heart выйдет финальное, четвёртое дополнение, после чего студия переключится на создание сиквела.

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