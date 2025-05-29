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Для Tanks Blitz вышел крупный апдейт 12.0 с наградами и новыми функциями

Для Tanks Blitz вышел крупный апдейт 12.0 с наградами и новыми функциями
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Группа компаний «Леста Игры» выпустила крупное обновление 12.0 для онлайн-игры Tanks Blitz. Темой новой версии шутера стал летний фестиваль, и изменения заметны уже с иконки приложения, на которой появились конфетти.

Видео доступно во VK-канале Tanks Blitz. Права на видео принадлежат «Леста Игры».

В обновлении изменилось основное меню: сейчас оно представлено в виде танцпола, с воздушными шарами вдалеке. Парковка техники теперь похожа на интерактивный пол с инструкцией для танцев. В игру также добавлен «Блиц тир» — режим, в которой можно палить по картонным танкам.

С 1 июня пользователи смогут опробовать эпизод «Музыку громче» и получить награду камуфляж «Патимейкер» для танка Standard B. Уже 6 июня пройдёт событие «Лови бит» — за прохождение можно будет получить скин «Виртуоза» для МБ-56 Амадей. Центральный ивент обновления под названием «Танкополия. На танксполе» выйдет 13 июня. В нём нужно будет передвигаться по полю и забирать награды, в том числе танк Type 63.

Обновление также предоставит для игроков возможность получать новые награды за бои — чем больше битв проведёт пользователь, тем лучше будут награды. Одним из подарков будет первый персонаж в ангаре «Мечтательная художница». В гараже также может появится Бесобой — персонаж из комиксов Bubble.

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