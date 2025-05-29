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Вышел тизер фильма «Клуб убийств по четвергам» от автора «Один дома» — премьера 28 августа

Вышел тизер фильма «Клуб убийств по четвергам» от автора «Один дома» — премьера 28 августа
Аудио-версия:
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Компания Netflix опубликовала первый тизер фильма «Клуб убийств по четвергам». Детективная картина выйдет на стриминговом сервисе 28 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет повествует о четырёх пожилых людях, которые расследуют убийство местного строителя неподалёку от дома престарелых. Главные роли в картине исполнили Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Бен Кингсли («Список Шиндлера»), Хелен Миррен («1923») и Селия Имри («Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»).

«Клуб убийств по четвергам» основан на одноимённой книге за авторством Ричарда Османа. Режиссёром криминальной ленты выступил Крис Коламбус — он известен постановкой фильмов «Один дома» и «Гарри Поттер и философский камень».

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