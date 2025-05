Видеокарты RTX 5070 и AMD RX 9070 протестировали в 20 играх

Издание Tom's Hardware опубликовало большое тестирование видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 и AMD Radeon RX 9070. Оба чипа вышли в начале 2025 года, продаются по рекомендуемой цене в $ 549 и позиционируются как видеокарты среднего класса с равноценной производительностью.

Журналисты протестировали чипы в 20 видеоиграх на различных настройках графики.

Разрешение 1080p (ультранастройки)

В базовом разрешении 1920х1080 производительность RTX 5070 и RX 9070 оказалась идентичной. Оба чипа показали в среднем более 100 кадров в секунду в современных играх, обеспечивая комфортную производительность. При этом где-то чип AMD показал разницу в 30% (Microsoft Flight Simulator 2024), а где-то на 28% вырывалась вперёд NVIDIA (Warhammer 40,000: Space Marine 2).

Тесты в 20 играх в разрешении 1080р Фото: Tom's Hardware

Разрешение 1440p (ультранастройки)

В более продвинутом разрешении 2560х1440 видеокарта RX 9070 оказалась несколько мощнее своего аналога. В среднем чип AMD обошёл решение от NVIDIA на 8,2%, тогда как в тестах с трассировкой лучей разницы практически не оказалось. Производительность же в таком разрешении несколько просела — сказываются ультранастройки и высокие системные требования новинок.

Тесты в 20 играх в разрешении 1440p Фото: Tom's Hardware

Разрешение 4К (ультранастройки)

В самом продвинутом разрешении 3840х1920 чип RX 9070 оказался единоличным лидером, опередив RTX 5070 на 11% в том числе в тестах с трассировкой лучей. В некоторых играх видеокарта AMD оторвалась от конкурента сразу на 30% (The Last of Us Part I и Microsoft Flight Simulator 2024).

При этом обе видеокарты не подходят для 4К гейминга с высокой частотой кадров. В некоторых проектах FPS падал вплоть до 20 кадров.

Тесты в 20 играх в разрешении 4К Фото: Tom's Hardware

В Tom's Hardware пришли к выводу, что RTX 5070 и RX 9070 — отличный выбор в сегменте среднебюджетных видеокарт. Они подойдут геймерам, которые планируют играть в 1080p/1440p с несколько сниженными настройками графики.

Несмотря на «победу» RX 9070 в тестах, чип NVIDIA предлагает более продвинутые технологии — апскейлер DLSS с более чёткой картинкой и мультигенерацию кадров, позволяющую многократно увеличить FPS. Поэтому выбрать однозначного победителя здесь довольно трудно.