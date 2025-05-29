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Valve добавила в Dota 2 благодарности Blizzard и сообщество Warcraft 3

Valve добавила в «Доту» благодарности Blizzard и сообщество Warcraft 3
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Разработчики Dota 2 из компании Valve добавили раздел «Титры», в котором отметили всех, кто работал над игрой.

В русскоязычной версии «Доты» указаны актёры, которые озвучили персонажей. Также Valve отметила вклад Blizzard в историю игры.

Valve выражает благодарность своим друзьям из Blizzard за поддержку сообщества DOTA, а также сообществу Warcraft III®, благодаря которому появилась DOTA.

Фото: Taverna.gg

Напомним, Dota 2 взяла за основу пользовательскую карту Defense of the Ancients (DotA) для Warcraft III. После релиза игры Blizzard подала в суд, пытаясь Valve запретить торговую марку DOTA, но проиграла.

Valve также переименовала ряд персонажей, чтобы они меньше ассоциировались с Warcraft III — а Blizzard стала добавлять в свои игры пункт о том, что права на все пользовательские режимы принадлежат разработчику.

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