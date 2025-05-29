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Пятеро россиян прошли на турнир по Valorant на Кубке мира по киберспорту

Пятеро россиян прошли на турнир по Valorant на Кубке мира по киберспорту
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Стали известны все участники соревнований по Valorant на Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде. На Кубке мира по киберспорту примут участие 16 команд, которые разыграют призовой фонд в $ 1,25 млн.

Среди прочих на трофей будут претендовать сразу пятеро киберспортсменов из России.

  • Тимофей Chronicle Хромов (команда Fnatic, Европа);
  • Дмитрий SUYGETSU Илюшин (Karmine Corp, Европа);
  • Артур Ragra Чурюмов (XLG Esports, Китай);
  • Максим Jemkin Баторов (Rex Regum Qeon, Индонезия);
  • Илья something Петров (Paper Rex, Индонезия).

Полноценных отечественных команд в Valorant нет с 2022 года после закрытия региональной лиги. Российские киберспортсмены выступают только за зарубежные команды.

Всего на текущий момент на Кубок мира по киберспорту пробился 21 игрок из России — помимо пятёрки в Valorant, это игроки в Dota 2, шахматисты Ян Непомнящий и Владислав Артемьев, а также Мирон Effect Новиков из состава Alliance по Apex Legends. «Киберспортивная Олимпиада» пройдёт в июле и августе.

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