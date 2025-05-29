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Появились постеры с героями фильма «АРТЕК. Сквозь Столетия» — премьера 12 июня

Появились постеры с героями фильма «АРТЕК. Сквозь Столетия» — премьера 12 июня
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Кинокомпании «Фреш-Фильм» и «Наше кино» представили постеры с персонажами фильма «АРТЕК. Сквозь Столетия». Премьера приключенческой картины состоится 12 июня.

Фото: «Фреш-Фильм»/«Наше кино»

Фото: «Фреш-Фильм»/«Наше кино»

Фото: «Фреш-Фильм»/«Наше кино»

Фото: «Фреш-Фильм»/«Наше кино»

Главный герой ленты — подросток по имени Митя Неверовский. Он музыкант и мечтает выступить на праздничном концерте в качестве рэпера. Однако до этого парень вместе с вожатым детского лагеря «Артек» Птичкиным начинает путешествовать во времени и сталкиваться с опасностями прошлых веков.

В картине сыграли Михаил Галустян («Импровизация»), Тимофей Попович («Детективное агентство «Хрум»») и Роман Постовалов («Большой побег»). Режиссёрами фильма выступили Карен Захаров («Баба Яга спасает Новый год») и Армен Ананикян («Гудбай, Америка»).

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