Разработчики из Якутии выпустят игру в духе Resident Evil

Фонд развития инноваций Якутии объявил о запуске игрового издательства под названием «Новая игра+». Компания будет выпускать проекты не только в России, но и на платформах по всему миру.

У первой игры студии рабочее название – «Хара мыраан». Проект представляет собой фолк-хоррор «16+» в духе Resident Evil 7 и 8. Сюжет погрузит пользователя в глубинку Якутии 2000-х годов. Игрок должен будет пройти путь от мелкого преступника до героя, который противостоит древнему злу.

Вторая работа студии называется Spring Legacy. Это приключенческая головоломка, напоминающая Journey. Главным героем выступит житель племени, который через настенные рисунки будет открывать историю мира духов. Игра сосредоточится на мифах и легендах Якутии.

Оба проекта издательства разрабатываются на Unreal Engine 5. Они должны выйти зимой 2026 года на всех актуальных платформах.