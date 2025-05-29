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Бен Стиллер хотел бы увидеть видеоигру по сериалу «Разделение»

Бен Стиллер хотел бы увидеть видеоигру по сериалу «Разделение»
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Издание Variety взяло интервью у одного из создателей сериала «Разделение» Бена Стиллера. Он рассказал о планах на расширение популярного шоу.

Режиссёр рассказал, что сейчас идёт работа над сценарием к третьему сезону. При этом планируются как минимум два спин-оффа — Стиллер отметил, что проекты только зарождаются. Он также сказал, что хотел бы увидеть игру по сериалу.

Есть две конкретные идеи для спин-оффов, но я вам их не скажу. Мы обсуждали их внутри компании. Они только зарождаются. Было бы также здорово получить видеоигру по «Разделению».

Сериал «Разделение» стартовал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке, он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Второй сезон стартовал в январе и завершился в конце марта.

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