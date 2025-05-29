Актёр Джеки Чан назвал четыре любимых фильма

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Знаменитый актёр Джеки Чан, звезда фильмов «Час пик», «Пьяный мастер» и предстоящего «Каратэ-пацан: Легенды», рассказал о своих любимых фильмах. В интервью изданию Letterboxd артист назвал четыре ленты, которые оказали на него наибольшее впечатление.

71-летний Джеки оказался фанатом «Рокки», «Звуков музыки» и «Крёстного отца». Артист также выделил «Полицейскую историю», где сыграл главную роль.

Любимые фильмы Джеки Чана