Актёр Джеки Чан назвал четыре любимых фильма
Знаменитый актёр Джеки Чан, звезда фильмов «Час пик», «Пьяный мастер» и предстоящего «Каратэ-пацан: Легенды», рассказал о своих любимых фильмах. В интервью изданию Letterboxd артист назвал четыре ленты, которые оказали на него наибольшее впечатление.
71-летний Джеки оказался фанатом «Рокки», «Звуков музыки» и «Крёстного отца». Артист также выделил «Полицейскую историю», где сыграл главную роль.
Любимые фильмы Джеки Чана
- «Рокки» (1976) — спортивная драма, которая прославила Сильвестра Сталлоне на весь мир.
- «Звуки музыки» (1965) — классический мюзикл, получивший пять «Оскаров», в том числе за лучший фильм.
- «Крёстный отец» (1972) — культовая драма про мафию с Марлоном Брандо, которая считается одним из величайших фильмов.
- «Полицейская история» (1985) — комедийный боевик, где Джеки Чан демонстрирует одни из лучших своих трюков.
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