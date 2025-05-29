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Рифлер Wildcard JBa оценил шансы своей команды на первой стадии BLAST.tv Austin Major 2025

Рифлер Wildcard JBa оценил шансы своей команды на первой стадии BLAST.tv Austin Major 2025
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Американский рифлер Джош JBa Барутт поделился своими впечатлениями от жеребьёвки BLAST.tv Austin Major 2025 по CS 2 — в первом раунде его Wildcard сыграет против шведской Metizport.

JBa напомнил, что в этой встрече друг против друга сыграют братья-близнецы susp и adam, а также отметил, что ему нравится соперник по первому матчу.

Metizport состоит из игроков с разным уровнем опыта, как и наша команда. Это хороший коллектив, но мы уверены в себе и в том, что можем их победить.

Барутт также позитивно оценил шансы Wildcard пройти первый групповой этап.

Я оцениваю наши шансы на первом этапе мэйджора в целом как высокие. Вторая половина сезона выдалась для нас не самой удачной, так как мы уступили в нескольких матчах, которые не должны были проигрывать. Однако буткемп перед мейджором прошёл отлично, и я уверен, что мы осознали все недостатки, с которыми нам пришлось столкнуться ранее.

Чемпионат мира BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2 стартует 3 июня в США. Лучшие команды мира разыграют $ 1,25 млн.

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