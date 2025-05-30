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Elden Ring Nightreign вышла на ПК и консолях

Elden Ring Nightreign вышла на ПК и консолях
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30 мая состоялся релиз Elden Ring Nightreign — кооперативного ответвления культовой игры Elden Ring. Проект уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Series в том числе и в России: в Steam проект обойдётся в 2849 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Elden Ring Nightreign — кооперативная игра для одного или трёх человек с элементами роглайка. Геймерам нужно сражаться с врагами в Междуземье и пытаться пережить три дня, прокачивая своих персонажей. В конце сессии они встретятся с главным боссом локации. Специально для кооперативного прохождения авторы упростили многие механики и ускорили игровой процесс по сравнению с оригинальной Elden Ring.

Критики уже опубликовали свои обзоры и назвали новинку неплохим развлечением для прохождения в компании друзей, кто знаком с прошлой частью серии.

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