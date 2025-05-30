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Стартует чемпионат стран БРИКС по Tekken 8 в Москве — участники, формат и расписание

В Москве стартует чемпионат стран БРИКС по Tekken 8 — на нём выступят игроки из 21 страны
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C 31 мая по 1 июня в столичном комплексе VK Play Arena пройдёт чемпионат стран БРИКС по файтингу Tekken 8. Киберспортсмены из 21 страны мира разыграют призовой фонд в размере 3,5 млн рублей.

Каждую страну представит по два игрока — в список участников входят Жоулинь XCC Чен, Хакан Kicking Machine Доган, Педро Юри Doomorelha Силва и ряд других известных киберспортсменов. Россию представят Сергей Strog Платов и Вячеслав Сaliber Новиков.

Страны-участницы чемпионата БРИКС по Tekken: Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Индия, Турция, Таиланд, Малайзия, Египет, Алжир, ЮАР, Эфиопия, Нигерия, Иран, Вьетнам, Боливия, Куба, ОАЭ, Уганда, Бразилия и Индонезия.

31 мая пройдёт групповой этап в закрытом формате, а 1 июня восемь лучших игроков выступят в плей-офф на VK Play Арена. Зрители смогут бесплатно посетить соревнования — для этого потребуется лишь предварительная регистрация.

Турнир проходит в третий раз подряд. В 2023 и 2024 году чемпионат стран БРИКС по Tekken выигрывает китайский игрок Жоулинь XCC Чен.

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