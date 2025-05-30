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Расписание и формат BLAST.tv Austin Major 2025 по CS 2 — время начала матчей, система проведения и участники мэйджора в Остине

Расписание чемпионата мира BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2
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С 3 по 22 июня в США пройдёт главный турнир по Counter-Strike 2 — BLAST.tv Austin Major 2025. 32 коллектива планеты будут сражаться за звание лучшей команды планеты и призовой фонд $ 1,25 млн.

Турнир пройдёт в четыре этапа — три стадии по швейцарской системе и плей-офф на арене Moody Center в Остине.

Первый этап

3–6 июня мэйджор откроют 16 команд с самым низким посевом. Среди них российские составы BetBoom Team и Nemiga Gaming, а также HEROIC, B8 и OG. Они проведут турнир по швейцарской системе — команды должны набрать три победы для прохода дальше, а три поражения будут означать вылет с турнира.

  • вторник, 3 июня, с 18:00 — первый раунд (best-of-1, одна карта);
  • среда, 4 июня, с 00:00 — второй раунд (best-of-1);
  • среда, 4 июня, с 18:00 — третий раунд (best-of-3, до двух побед);
  • четверг, 5 июня, с 18:00 — четвёртый раунд (best-of-3);
  • пятница, 6 июня, с 18:00 — пятый раунд (best-of-3).
Здесь и далее начало матчей указано по московскому времени.

Второй этап

С 7 по 10 июня пройдёт следующая «швейцарка» — в ней сыграют 8 лучших команд первого этапа и 8 команд с более высоким посевом: Team Falcons, 3DMAX, FaZe Clan, Virtus.pro, paiN Gaming, FURIA, MiBR и M80.

  • суббота, 7 июня, с 18:00 — первый раунд (best-of-1);
  • воскресенье, 8 июня, с 00:00 — второй раунд (best-of-1);
  • воскресенье, 8 июня, с 18:00 — третий раунд (best-of-3);
  • понедельник, 9 июня, с 18:00 — четвёртый раунд (best-of-3);
  • вторник, 10 июня, с 18:00 — пятый раунд (best-of-3).

Третий этап

11–14 июня пройдёт заключительный этап по швейцарской системе: участие примут 8 победителей второго этапа и 8 команд с самым лучшим посевом. Тут свой путь начнут Vitality, MOUZ, Spirit, G2, NAVI, MongolZ, Liquid и Aurora.

  • среда, 11 июня, с 18:00 — первый раунд (best-of-1);
  • четверг, 12 июня, с 00:00 — второй раунд (best-of-1);
  • четверг, 12 июня, с 18:00 — третий раунд (best-of-3);
  • пятница, 13 июня, с 18:00 — четвёртый раунд (best-of-3);
  • суббота, 14 июня, с 18:00 — пятый раунд (best-of-3).

Плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025

В четвертьфинал попадут 8 лучших команд третьего этапа. Точное время матчей станет известно позднее.

  • четверг, 19 июня — два четвертьфинальных матча (best-of-3);
  • пятница, 20 июня — два четвертьфинальных матча (best-of-3);
  • суббота, 21 июня — два полуфинала (best-of-3);
  • воскресенье, 22 июня — шоу-матч и гранд-финал (best-of-3).
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